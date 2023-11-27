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【展覽之都】承亞運佳績餘熱　戶外運動博覽銷情佳

商業 11:00 2023/11/27

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香港戶外用品及運動博覽2023昨天閉幕，今屆博覽有超過300個展位，向專業人士、業界和市民展示最新戶外用品和運動裝備，還有世界各地戶外及運動最新趨勢。不少參展商表示，人流多寡並非最重要，反而入場者是否目標客戶群更重要，認為戶外用品及運動博覽比預期中有效，有助他們向市民宣傳品牌。

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亞運佳績掀起運動熱潮

在過去的杭州亞運，香港代表隊共奪得8金、16銀、29銅的歷屆最佳成績，也讓更多人關注香港的體育發展。香港戶外用品及運動博覽主辦機構、展覽集團有限公司主席王學譜表示，香港成功在杭州亞運獲取佳績，疫後運動熱潮一再掀起，市場對各種運動器材、用品及服裝需求殷切，展商參展意欲高漲：「博覽會圍繞多方主題，一方面可以讓各項戶外或室內運動直接接觸市民及宣傳，更讓一眾市民親身體驗樂趣，期望可以讓香港這個大都會，不單在經濟有輝煌成績，更能著重大眾市民的體適能健康。」

展會涵蓋運動服裝及配件、健身及瑜伽、露營、遠足及攀登產品、水上運動裝備、馬拉松、單車用品、戶外鞋類、電子競技，及其他戶外用品八大類別，同時亦在現場舉辦多項體育競賽，包括「會展亞洲3人籃球邀請賽」、「香港虛擬單車大賽」、「香港國際功能性體適能錦標賽2023」、「第10屆超級舞者街舞大賽（香港賽區選拔賽）」等，更設有單車表演及體驗區、LBRO足球地帶、運動教室、戶外教室、露營車會展覽及多項運動體驗包括平衡車、草地足球等。

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入場人士更符合目標客戶群

專營專業戶外裝備的展商藝高亞太有限公司的銷售總監鄭政勻表示，他們是第一次參加戶外用品及運動博覽，生意比預期中好：「人流算暢旺，更重要是入場的人大都真的是喜歡戶外活動的人，是目標的客戶。」他們曾在書展同時舉辦的運動消閒博覽裡擺展，書展雖然人多，但來的人都是為了買書的居多，就算有很多人流，但未必是潛在的消費者。他們展出了未開始發售的2024年新款產品，已經有很多的查詢，而且像帳篷、睡袋、吹氣床墊等產品的銷量也很好，坦言對銷情非常滿意。

藝高亞太銷售總監鄭政勻表示，首次參加戶外用品及運動博覽，生意比預期中好，認為人流是否目標客戶更重要。

另一參展商創動樂有限公司，代理產品包括健身器材、按摩槍和戶外攜帶電源等，其銷售經理李偉灝表示，這博覽同時涵蓋戶外及運動用品，讓他們能展示更多其代理的產品，他指目前銷售最好的是健身器材和按摩槍，由於疫後多人關注健康讓這類產品的需求增加不少，而且這展覽的人流更符合目標客戶，因此生意成績相當不錯。他指旗下產品在不同本地的體育用品店都有售，參展主要目標還是品牌宣傳，認為這博覽的成果已超出他們的預期。

創動樂銷售經理李偉灝表示，參展主要目標還是品牌宣傳，認為這博覽的成果已超出他們的預期。

來自長洲的森．匠以自家設計、具香港特色的戶外用品為賣點，其創辦人劉健平表示，由於店舖在長洲，確實較難被消費者見到，因此除了會參加運動用品的博覽外，也經常在港九各區擺市集，希望讓更多人認識該品牌。他認為這展覽的人流很充足，生意也比預期中高出一倍，他認同這展覽的入場者都是目標客戶，「始終店舖在小島上，就算有經營網店，仍難以接觸新客人，參加這展覽對品牌宣傳有很大幫助」。

森．匠創辦人劉健平表示，展覽的人流很充足，生意也比預期中高出一倍，對品牌宣傳有很大幫助。

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本報記者：李智賢

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