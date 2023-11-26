▲ 【華為造車】華為汽車業務獨立分拆在望？ 長安汽車認與華為達成投資合作備忘錄

內地上周盛傳，華為有意將汽車業務獨立分拆，長安汽車（深：000625）將會投資在分拆出來的公司。長安汽車周日公告，與華為達成《投資合作備忘錄》，華為會設立目標公司，經營汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平台等，長安汽車及其關聯方擬出資獲得目標公司股權，比例不超過40%。

公告續指，華為分拆出來的目標公司將基於市場化原則獨立運作，華為原則上不從事與目標公司業務範圍相競爭的業務，而目標公司未來會逐步開放股權，成為股權多元化公司。

長安汽車未有在公告披露入股涉資金額，擬指與華為會在6個月內簽署最終交易文件，決定股權購買協議、股東協議等細節，不預期對今年的經營有重大影響。

內地上周盛傳長安汽車 華為汽車業務估值2500億以上？

上周，有消息稱，華為擬將智能汽車解決方案BU（經營單位）剝離集團體系，整體估值2500億元（人民幣，下同），轉手後的第一大股東是重慶市國資委；長安汽車將是唯一一家參與收購的車企，作價375億元獲得華為汽車BU 15%股權，兵裝集團持股約5%。

另有消息稱，長安汽車將以3000億元的價格，獲得華為汽車BU 30%的股份。不過，長安汽車和華為方面均對內地記者表示，不清楚此事，惟回應不足一周，雙方就簽署協議。

相關文章：

【芯片大戰】百度據報大手訂購華為AI芯片 貨值4.5億人幣 料年底完成交貨

【香港電動車】華為在港推全液冷超級充電樁 可匹配不同品牌車型

【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈 比亞迪可存活 其他難說

編輯：麥德銘