  • 23°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創新科技】第三屆創科展2024年6月會展舉行　現已接受報名

Hot Talk 17:20 2023/11/26

分享：

分享：

【創新科技】第三屆創科展明年6月會展舉行　現已接受報名

信置黃氏家族創立的香港創新基金宣布，明年6月舉行的「第三屆香港創科展」現已接受報名，有興趣的中小學生可提交原創的創科作品及研究項目參賽。

香港創新基金表示，第三屆創科展以「大想頭 齊創新」為主題，而比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。評審委員會將依據參賽作品的設計概念及功能、創意及創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧等多方面作出評核。

每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」10,000、8,000 及 5,000元獎金，同時設有「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且可在創科展期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於「第三屆香港創科展暨頒獎典禮」公布。

兩屆創科展共吸引逾3.6萬人次參與

該基金稱，過去兩屆的創科展合共吸引超過2,600名本地小四至中六學生及負責老師參加，並接獲超過800份參賽作品。每年有120支入圍隊伍，獲邀在創科展向在場觀眾介紹其創作意念和研發過程，而前兩屆共吸引逾3.6萬人次參與「創科展」。

該基金贊助上屆創科展的各組別金獎隊伍，參加明年4月瑞士舉行的日內瓦國際發明展，讓這些充滿創意和熱情的年輕發明家，得以持續培養對創新科技的興趣及發展。

相關文章：

【創新科技】首屆創科展會展舉行　薛永恆：應乘著數碼轉型浪潮培育人才

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 信和 中小學教育 創業
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【MPF】積金局：強積金可扣稅自願供款帳戶約7萬個　按年升1成

下一篇文章

【華為造車】華為汽車業務獨立分拆在望？　長安汽車認與華為達成投資合作備忘錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款