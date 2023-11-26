【創新科技】第三屆創科展2024年6月會展舉行　現已接受報名

▲ 【創新科技】第三屆創科展明年6月會展舉行 現已接受報名

信置黃氏家族創立的香港創新基金宣布，明年6月舉行的「第三屆香港創科展」現已接受報名，有興趣的中小學生可提交原創的創科作品及研究項目參賽。

香港創新基金表示，第三屆創科展以「大想頭 齊創新」為主題，而比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。評審委員會將依據參賽作品的設計概念及功能、創意及創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧等多方面作出評核。

每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」10,000、8,000 及 5,000元獎金，同時設有「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且可在創科展期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於「第三屆香港創科展暨頒獎典禮」公布。

兩屆創科展共吸引逾3.6萬人次參與

該基金稱，過去兩屆的創科展合共吸引超過2,600名本地小四至中六學生及負責老師參加，並接獲超過800份參賽作品。每年有120支入圍隊伍，獲邀在創科展向在場觀眾介紹其創作意念和研發過程，而前兩屆共吸引逾3.6萬人次參與「創科展」。

該基金贊助上屆創科展的各組別金獎隊伍，參加明年4月瑞士舉行的日內瓦國際發明展，讓這些充滿創意和熱情的年輕發明家，得以持續培養對創新科技的興趣及發展。

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編輯：伍鍵文