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【黑色星期五】美國網購金額創新高 避人潮成助力

環球經濟金融 17:15 2023/11/26

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上周五（24日）為傳統消費旺季「黑色星期五」（Black Friday），最新分析指出，更多民眾為避免外出時面對混亂的購物人潮，網上購物的消費金額打破紀錄，達98億美元（約763.64億港元）。

【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎 【下一頁】

電子商業交易分析公司Adobe Analytics最新報告指出，上周五的黑色星期五網購金額比上年感恩節上升7.5%，由91.2億美元（約710.65億港元）增至98億美元。今年感恩節當日（23日）的網購金額大幅增加，達56億美元（約436.39億港元），創下感恩節新高，為黑色星期五鋪路。

配子產品如智能手錶﹑電視﹑藍牙耳機等為熱銷商品﹑其他大熱商品為Barbie公仔﹑小品牌玩具﹑無線吸塵機﹑掃地機械人﹑煮食用具﹑護膚品及咖啡機。

報告指上周選擇「先買後付」(BNPL，Buy Now Pay Later) 等分期付款方式的消費者增加72%。萬事達卡（MasterCard）高級顧問薩多夫（Steve Sadove）表示，更多顧客選擇在網站及應用程式格價等方式尋找優惠商品，形成精明消費趨勢。

然而，報告指電商價格已連續14個月下降。Adobe數碼洞察首席潘迪亞（Vivek Pandya）表示，超過1年的減價走勢創造有利環境，刺激消費者在折扣旺季的消費意欲，即使最審慎消費者亦難以不被吸引。

【黑色星期五】亞馬遜歐洲員工擬大規模罷工 圖癱瘓貨運 【下一頁】

美國電商Shopify據報今年黑色星期五銷量創新高，錄得41億美元（約319.48億港元）紀錄，按年上升22%，紐約﹑洛杉磯及三藩市為消費量最多城市。Shopify指中午是最忙時段，平均交易金額為124美元，多數交易透過流動電子裝置完成。

萬事達卡消費指數（MasterCard Spendingpulse）報告顯示，實體店今年銷量同有增長，按年上升1.1%，主力商品為衣服及珠寶。報告指商場人潮明顯減少，但梅西百貨（Macy's）及大型超市沃爾瑪（Walmart）等大型企業均指人流有增加。

不過，通脹影響仍然巨大，2023年10月物價比2020年同期上升18.2%。

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責任編輯：吳漢培

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