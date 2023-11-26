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【BlackFriday】美國零售數據再報捷　黑色星期五網購額增7.5%較去年提速

宏觀解讀 16:47 2023/11/26

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美國上周五促銷旺季「Black Friday（黑色星期五）」零售數據報捷，據分析機構Adobe Analytics數據，美國消費者當日在網購平台消費金額按年增7.5%，達到98億美元（約764億港元），較2022年黑色星期五同期增長2.3%，明顯加速，並再度創下新高。

Adobe 分析師指出，今年約53億美元的消費額是經手機落單，認為隨社交平台和網紅興起，令消費者更願意經手機網購。

Adobe報告續指，今年黑色星期五最暢銷產品類別是智能手錶和電視等電子用品，以及玩具和遊戲，反而家庭維修工具表現不佳，認為這與商家提供的折扣幅度相關。

Adobe的數據是依據美國零售網站在當日18類消費種類、約1億項獨立商品的數據而統計，並未計及美國實體店銷售數據。

由萬事達（Mastercard）所統計的數據就指出，美國黑色星期五實體消費額按年增約1%，而網購金額就增加8%。

在黑色星期五消費數據理想下，Adobe預計，緊接的網絡星期一（Cyber Monday）將會再催谷新一輪消費熱，但其後假期消費金額增長幅度或會放慢。

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編輯：麥德銘

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