【俄烏戰爭】2022年曾有機會終止 基輔不信承諾破局

俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（Russia Today）報稱，烏克蘭政府高層官員透露，如果烏國同意回歸中立及不尋求加入北約（NATA），戰爭原本在2022年春天有機會停止。但烏方並不信任俄羅斯，導致談判破裂。

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烏克蘭執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）被指在訪問中透露，俄羅斯去年3月時曾提出和談，要求烏克蘭回歸中立及承諾不加入北約，便同意終止戰爭。他指俄國目標向烏克蘭施壓，要求基輔政府重回中立立場。

阿拉哈米亞指出，烏方否決提議。他指同意中立地位及放棄加入北約的承諾需要更改烏克蘭憲法，同時基輔政府亦不信任莫斯科政府的承諾，談判最終破裂，戰事一直持續至今。

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俄烏談判期間，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）訪問烏克蘭，阿拉哈米亞指約翰遜鼓勵烏克蘭繼續戰鬥，不要與俄羅斯簽署任何和平協議。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉曾在年初與非洲國家元首會議時透露，在土耳其舉行的和談中，雙方已有簽署停戰草案，同意烏國永久中立及提供安全保證。但普京聲稱俄軍由基輔撤兵後，烏克蘭便食言。

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責任編輯：吳漢培