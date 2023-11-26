  • 24°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】2022年曾有機會終止 基輔不信承諾破局

環球政治 15:48 2023/11/26

分享：

分享：

俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（Russia Today）報稱，烏克蘭政府高層官員透露，如果烏國同意回歸中立及不尋求加入北約（NATA），戰爭原本在2022年春天有機會停止。但烏方並不信任俄羅斯，導致談判破裂。

澤連斯基稱曾5遭俄暗殺 笑言「如確診般愈來愈輕鬆」 【下一頁】

烏克蘭執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（David Arakhamia）被指在訪問中透露，俄羅斯去年3月時曾提出和談，要求烏克蘭回歸中立及承諾不加入北約，便同意終止戰爭。他指俄國目標向烏克蘭施壓，要求基輔政府重回中立立場。

阿拉哈米亞指出，烏方否決提議。他指同意中立地位及放棄加入北約的承諾需要更改烏克蘭憲法，同時基輔政府亦不信任莫斯科政府的承諾，談判最終破裂，戰事一直持續至今。

【烏克蘭戰爭】美防長突訪基輔 增近7.8億軍援 【下一頁】

俄烏談判期間，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）訪問烏克蘭，阿拉哈米亞指約翰遜鼓勵烏克蘭繼續戰鬥，不要與俄羅斯簽署任何和平協議。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉曾在年初與非洲國家元首會議時透露，在土耳其舉行的和談中，雙方已有簽署停戰草案，同意烏國永久中立及提供安全保證。但普京聲稱俄軍由基輔撤兵後，烏克蘭便食言。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官
2023/11/20
【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官
【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏
2023/11/19
【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
2023/11/16
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
烏料能源足夠過冬 惟憂俄軍再襲基建
2023/11/12
烏料能源足夠過冬 惟憂俄軍再襲基建
烏克蘭難民赴以色列避戰火 加沙爆戰爭釀歸國潮
2023/11/12
烏克蘭難民赴以色列避戰火 加沙爆戰爭釀歸國潮

你可能感興趣

【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官
15:00 2023/11/20
【俄烏戰爭】澤連斯基促烏軍迅速改變行動 撤換醫療部隊指揮官
【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏
18:26 2023/11/19
【APEC】領袖現分歧 聯合宣言未提以巴及俄烏
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
10:47 2023/11/16
【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停
地緣政治 烏克蘭 基輔 俄羅斯 戰爭 普京 北約 英國 土耳其

下一篇文章

【以巴戰爭】哈馬斯再釋17人質 以國放39巴人囚犯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款