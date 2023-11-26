內地直播平台鬥魚CEO涉嫌開賭場罪被捕 或牽扯多位遊戲主播

早前內地警方以涉嫌開設賭場罪逮捕了騰訊（00700）有份投資，在美國上市的遊戲直播平台鬥魚（DouYu）的創始人陳少傑，大批該平台的主播宣布停播。據內媒報道，該平台多位知名遊戲主播被牽連，原因或為參與賭博和洗錢。

據悉，鬥魚下多位遊戲主播在陳少傑被捕後，紛紛宣布停播，當中包括知名主播旭旭寶寶 、大龍貓、我是大坤坤及前英雄聯盟世界冠軍Doinb等。據指，是次鬥魚平台出事，涉及直播期間涉賭，主播利用鬥魚平台抽獎遊戲，事前設置獎金及分數，觀眾可以辦卡抽獎。

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遊戲的具體內容為觀眾花錢賺買道具及禮物「開卡」參與抽獎，主播會再私下獎金發給觀眾。據內地官媒指，這是一種變相賭博的行為，而鬥魚或一直清楚主播開展抽獎返現的事情，主播流水的50%收益也直接歸平台。

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編輯:黃銳