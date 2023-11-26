先征稅後退稅 日本正考慮調整境外旅客退稅方式

據日本日經新聞報道，日本政府正考慮改變對遊客徵收銷售稅的方式，以減少詐欺性購物。

目前，日本對境外消費者在該國購買商品免徵消費稅，但據消息人士稱，日本政府正在考慮從2025財年左右開始在銷售環節徵稅，之後再退稅。 報道稱，目前，如果商店未發現詐欺性購物行為，就被要求自行繳稅。

在今年6月已有報道稱，日本政府計劃將免稅制度，由原來的購物時商家直接退稅改為離境時再申請退稅。

據日本現行免稅制度，達到免稅要求的非日本居民，只要在日本購物不超過50萬日圓，可以不用支付10%的消費稅，由商家直接退稅。

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編輯：黃銳