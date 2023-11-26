【以巴戰爭】哈馬斯再釋17人質 以國放39巴人囚犯

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的4日停火協議持續生效，以國監獄管理局周日（26日）表示，因哈馬斯繼續釋放17名人質，巴勒斯坦39名在囚人士同樣獲釋。協議生效以來，合計已有41名人質釋放。

【以巴戰爭】哈馬斯次日釋放14人質 換取42巴勒斯坦囚犯（第二版） 【下一頁】

哈馬斯上周六（25日）釋放13名以色列及4名泰國人質，哈馬斯把人質移交紅十字國際委員會。17人被拍攝到離開加沙（Gaza），穿越拉法赫市（Rafah）邊境管制站進入埃及。

以色列國防軍表示，人質獲轉送至以色列的醫院，將會與家人團聚。13名獲釋以色列人質包括6名女性及7名兒童與青少年。巴勒斯坦媒體Wafa報稱，6名女性及33名兒童巴勒斯坦囚犯分別在兩個以色列監獄釋放。

外媒引述目擊者報稱，39名巴勒斯坦婦孺囚犯部分被送至以色列控制的約旦河西岸地區，在Al-Bireh民政廣場獲數千名民眾迎接。獲釋巴人囚犯中最有名者為37歲的賈阿比斯（Israa Jaabis），她曾在2015年時在檢查站引爆煤氣罐導致多名警員受傷，遭判處監禁11年。

賈阿比斯不對獲釋感高興，直言巴勒斯坦民眾整體仍然在受難，強調以色列囚禁的全數巴勒斯坦人士應該要釋放。

主持質疑3換1輕視巴人命 以官員無奈反駁（有片） 【下一頁】

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）發文表示，4名泰國人質經初步檢查後確認健康無大礙。泰國外交部增加被擄走公民人數，指仍有18名泰國公民未釋放。

協議據悉一度暫停，卡塔爾外交部上周六指及後已恢復正常，確認13名以色列人質交換39名巴勒斯坦囚犯。外交部發言人稱在卡塔爾及埃及持續斡旋下，雙方同意恢復釋放人質維持協議。

哈馬斯透露，上周五（24日）後共340架貨車進入加沙，65部抵達北部，指數量低於以方同意。有哈馬斯高層官員進一步指摘以色列，在加沙南部使用無人機違反協議。以方否認違反協議，消息人士指如人質上周六凌晨未釋放，以軍將恢復轟炸加沙。

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責任編輯：吳漢培