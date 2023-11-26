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將設備贈予浙江大學 阿里達摩院確認撤裁量子實驗室

股樓投資 15:07 2023/11/26

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據內媒報道，阿里巴巴旗下的研究部門達摩院已撤裁量子實驗室 ，並把量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他大學和科研機構開放。 目前，達摩院量子實驗室網站已撤下先前的所有內容。

「中國科學院-阿里巴巴量子計算實驗室（AQL）」於 2015 年 7 月 30 日揭牌成立，計畫在量子資訊科學領域進行前瞻性研究，研發量子電腦。阿里巴巴宣布成立研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公佈的研究領域，隨後成立了量子實驗室。

 

 

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編輯:黃銳

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