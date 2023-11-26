陳茂波：招商引資的工作正穩步前進

財政司司長陳茂波周日（26日）撰文指，在疫後復蘇進程，透過招商引資不斷為經濟增添新的動力，香港獨特的制度和背靠祖國的優勢吸引不少龍頭科企或初創企業考慮落戶，也有不少創投或私募基金探討在港擴大營運，以吸納更多不同來源的資金。並指，必須加緊鞏固現有優勢，同時增添新的動力。

司長隨筆網誌全文：

轉眼間快將踏入12月份，過去一年我們逐步擺脫了疫情的困擾，但疫後復蘇進程存在一定挑戰和壓力，我們必須加緊「鞏固現有優勢」，同時「增添新的動力」。近年我們在創新科技及新型工業化方面持續投資和推動，加強研究成果轉化及創科產業化，加上整個特區政府積極對外展示香港新優勢、全速全力招商引資，正面效果陸續實現。

就以創新科技發展及招商引資這方面為例，經過引進重點企業辦公室和其他同事們的前期鋪墊，早前我在訪歐期間，也特別在英國訪問了藥業龍頭企業阿斯利康，鼓勵他們在香港開展研發工作。可以說，特區政府在這方面的誠意與努力，及粵港澳大灣區未來的潛力以至整個內地和亞洲的龐大市場，是很多創科企業積極考慮落戶香港的主要因素。日前我便出席了阿斯利康正式在香港設立研發中心和孵化平台—香港創新園（Hong Kong iCampus）的揭牌儀式。這是全球十大藥企首次在香港設立研發中心，預計數年内在本港成立約100人的研發團隊。作為我們的重點企業夥伴，阿斯利康這次更組織了近80家内地醫藥企業來港考察，實地了解香港的創科生態和經營環境。從龍頭企業到相關上中下游的企業匯聚香港，將有助我們建構更完整的創新產業鏈和更蓬勃的生態圈。

在阿斯利康在港設立研發中心及創新園揭牌儀式上致辭。

早前我在美國三藩市出席亞太經合組織會議期間，也趁機與兩家在矽谷分別從事醫藥器械，以及結合人工智能和生物科技的初創企業會面。兩家企業均對落戶香港深感興趣，包括積極考慮設立研發中心和區域總部，為加速拓展亞洲業務作部署。從國際頂尖藥企，到矽谷的初創，以至很多其他不同行業的海外公司，也在積極考慮或已決定落戶香港。「一國兩制」的制度優勢是當中的關鍵吸引力：香港繼續實行普通法、有完善的知識產權保護制度，資金、貨物、資訊及人才的自由流動，有利於匯聚人才和資金，以及創新研發的交流和成果保障。特區政府和内地監管當局正共同推動大灣區内的數據依法、有序跨境流動，香港將同時匯聚内地和國際的數據，大大有利香港開拓人工智能，包括大模型訓練或推理式應用等方面的研究。這亦解釋了為何在今年初的《財政預算案》中，我們已表明推動人工智能超算中心的建設。

早前到訪美國矽谷一間從事人工智能和生命科技的初創企業，並聽取企業代表的介紹。

事實上，我們招商引資的工作正穩步前進。除了重點企業以外，投資推廣署今年首十個月也協助了超過330間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，同比增長30%，這些企業預計會為香港創造超過3 700個就業機會。香港獨特的制度優勢和背靠祖國的市場優勢，吸引不少龍頭科企或初創考慮落戶香港，同時也有不少創投或私募基金積極探討在港擴大營運的計劃，原因之一是希望吸納更多不同來源的資金，包括來自中東的新資金。去年十月，我到沙特阿拉伯出席FII會議，親身看過現場的盛況，感受到箇中的商機，也積極推動他們到來香港發展。就在下周，FII的首個亞洲峰會便會在香港舉行，屆時中東和亞洲的政商和投資界領袖都會雲集香江，相信將更有利於香港與中東的金融和投資交流。此外，亞洲首隻沙特ETF將於本周三在港交所掛牌，屆時投資者將可以港元或人民幣，直接在香港市場透過ETF交易沙特股市指數成份股，相關組合包括了石油巨企沙特阿美。這隻ETF的資產規模是全球同類產品中最大，可說是「一帶一路」金融聯通的實際範例。我期待未來會有更多兩地雙向的金融產品合作，讓金融聯通和資金流動能更寬更廣。事實上，近兩個月港交所已先後將沙特阿拉伯交易所和印尼證券交易所納入「認可證券交易所名單」，容許在這些交易所上市的公司在港第二上市。沙特交易所匯聚中東大型能源、工業及醫療行業；而印尼證券交易所則屬於東南亞地區優質創新型企業的集資地。鼓勵兩個新興市場的企業利用香港作籌融資，也會為它們落戶香港和拓展業務提供更大的誘因。在經濟上，我們要不斷增添新的動力；在社會民生工作方面，我們也需要團結更大力量，包括發揮好區議會這個地區服務平台、改善及優化地區服務，推動更好的社區關係和鼓勵關懷互助，並反映社情民意。請大家積極參與12月10的區議會選舉投票，透過這一票，對更美好社區建設提出期許、表達期望，一起參與、貢獻力量。

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編輯：黃銳