飆升至每噸約4200多美元 可可價格創46年來新高

據法新社報道，西非國家科特迪瓦的可可產量佔全球產量的40%，是全球最大的可可生產國。 但今年持續個多月的強降雨，導致科特迪瓦多個可可種植園受災，預計今年可可產量將嚴重下滑。 主要可可生產國產量的下滑導致可可價格大漲，11月26日，紐約大宗商品交易市場上的可可價格飆升至每噸約4200多美元，創下46年來的最高水平。

可可的歷史最高價格為1977年的每噸約4663美元，自去年9月而來，可可的價格持續攀升，至今升近1倍。

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可可產量不足的原因，主要是由於厄爾尼諾天氣現象的不利影響。最新數據顯示，10月1日至11月12日期間，科特迪瓦農民向港口運送了348,560噸可可，比去年同期下降了25.3%。國際可可組織 (ICCO) 估計，在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的持續生長季節，全球可可市場出現 116,000 公噸的短缺。

有報道指，受到全球可可價格失控上漲的壓力，巧克力產業因原材料價格上漲而蒙受損失，如果上升趨勢持續下去，巧克力產業公司可能會考慮更新物料需求規劃（MRP）或減少克重。

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編輯:黃銳