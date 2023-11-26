北京警方立案偵查中植系財富公司 涉嫌違法犯罪

周六（11月25日），北京市公安局朝陽分局在其官方微博發布情形通報依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。 為全面查清案情、全力追贓物損，請投資人透過網上報案、郵寄報案及實地報案進行報案登記。

朝陽分局指，目前公安機關正全力進行案件偵辦，請投資人積極配合警方調查取證，透過法律途徑維護自身權益。

此前，中植集團22日在小程序公告板塊發布「致投資者的公開信」，為中植集團相關產品陸續發生實質性違約致歉。信中披露，「中植集團出險後聘請中介機構進行了全面清產核資，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重；二是債務規模巨大，剔除保證金後，相關負債本息規模約為4200-4600億元。」

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

中植集團解釋，2021年12月18日，中植集團實控人解直錕猝然離世。多位高管和核心人員先後脫崗或者離職，加之集團及旗下企業高度依附於前實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。集團在崗人員透過調整組織架構和機制，採取一系列自救措施，努力扭轉經營困境，但「成效不及預期」。

據中植企業集團官網資料顯示，中植企業集團創立於1995年，是中國領先的大型資產管理公司，總部位於北京。 自創建以來，始終秉承「天道酬勤、以人為本」的企業文化，堅持產融結合、金融服務實體經濟，已形成「實業+ 金融」雙主業模式，逐步發展成為涵蓋實體產業、資產管理、金融 服務、財富管理等領域的綜合性企業集團。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】青姐話：人仔升得番 港股彈得起

【同場加映】溫股知新：大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯:黃鋭