實行「美元化」？ 阿根廷新總統揚言 將關閉央行

阿根廷當選總統Javier Milei辦公室周五（11月24日）表示，關閉央行不是一個可以談判的問題。Javier Milei此前曾表示，若當選將關閉央行，經濟將全面轉向「美元化」；將簡化政府部門，不會再向IMF要錢，並退出南美共同市場（Mercosur）。

然而，英國金融時報周六（11月25日）報道，Javier Milei任命的阿根廷央行行長因政策分歧而拒絕了這一職位，報道稱有跡象表明Javier Milei會放棄其經濟美元化的政策。據悉，經濟史教授、前華爾街投資銀行家Emilio Ocampo是Javier Milei「美元化」的頭號幹將，他將執行廢除央行和美元化的計劃，同時Ocampo也將負責協調阿根廷政府和IMF的談判，如今他放棄出任阿根廷央行行長一職，或為預兆，阿根廷將難以「美元化」。

Javier Milei主要的競選承諾包括放棄披索改用美元和關閉央行，同時大幅削減公共支出，解決該國長期以來的經濟困境及高通脹情況。

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有經濟學家稱，由於阿根廷經濟瀕臨崩潰，該國沒有足夠的資金來實施「美元化」的計畫。

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編輯：黃銳