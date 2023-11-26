【劉‧住保鮮期@iM網欄】芝蓮三星非凡午宴 富臨飯店阿一鮑魚

入冬後天氣乍暖還寒，最好可以吃到滋補養顏的美食來增強抵抗力。筆者有幸在飲食名家王亭之的高徒邱威廉先生（即富臨飯店執行董事）安排下，到富臨飯店阿一鮑魚，品嚐了一頓非凡的米芝蓮三星午宴。

當日首個亮點並不是第一道菜式，而是邱先生送贈的「王亭之飲食正經」一書。根據書中記載，楊貫一先生的富臨飯店開業初時，經常看見仳鄰的敍香園座無虛席，阿一卻艱苦經營一段時間都未見有起色。後來，王亭之先生建議一哥專門炮製獨門秘方的鮑魚，避免與敍香園硬碰。他更積極以專業食評人身份從食材來源、醬汁及烹調時間方面，給予一哥意見改善，直至鮑魚質素穩定下來才告終。結果在當時競爭激烈的飲食業內，富臨飯店殺出重圍並打響名堂，阿一鮑魚及後更衝出國際，令陽貫一先生成為香港飲食業界一代傳奇、贏得鮑魚大王兼世界御廚美譽，原來成就背後的王先生功不可沒。

成名後的一哥對富臨飯店鮑魚及粵式美饌質素的要求，從不鬆懈。他更將炮製鮑魚的獨門秘方，傳授給入室弟子黃隆滔，即現任富臨飯店的行政總廚。滔哥追隨一哥接近30年，盡得他的真傳。午宴當日他即席為我們堂煮日本關東遼參扣20頭吉品鮑魚。據大廚滔哥介紹，我們品嚐跟飯勺一樣大小的鮑魚，是經過非常繁複的炮製程序，需要反覆燜煮數天而成。而且阿一鮑魚是採用世界上最著名的日本大乾鮑為原料，大廚的烹飪廚技高超之處在於乾鮑經過自然方法加工製作後，能使它恢復天然原本的鮮味、原本的色澤以及原本的模樣。要達到如此高的烹飪境界，談何容易。筆者當然急不及待，用刀叉淺嘗一口招牌鮑魚，說時遲那時快，就被它那口感絕佳、濃郁醇和的溏心滋味所征服，回甘味良久還留在口腔中，很絕！

除了主角鮑魚海參扣鵝掌，星級點心就為非凡午宴來助攻，計有懷舊風味的金沙豬潤燒賣、新鮮蝦餃、特色小籠包、南澳帶子腸粉、雞絲春卷及西班牙火腿蘿蔔糕。坊間已甚少有酒樓製作豬潤燒賣，因為這款點心須要以新鮮金沙豬潤最粉嫩的部位作材料，否則幼滑口感欠奉。富臨的金沙豬膶燒賣，非常鮮味，就連碟內的精華肉汁也不能錯過！

星級點心之中，令人印象難忘的還有蟹肉魚翅灌湯餃，它必定是富臨飯店另一招牌點心。大廚先嚴選新鮮蟹肉、上乘魚翅作餡料，並以蛋白、麵粉配合秘方特別調配出皮薄富靭勁咬口的餃皮，包裹靚餡，再配以火腿、雞、豬肉老火淆製的醇香高湯蒸煮。試問有誰能抵擋這鮮味濃郁的奢華飲食滋味！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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