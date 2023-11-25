印尼證券交易所獲港交所納入認可名單 主板上市公司可來港申請第二上市

港交所（00388）旗下聯交所公布，已將印尼證券交易所納入認可證券交易所名單，在該交易所主板上市的公司可在香港申請第二上市。港交所名單上原有16間海外證券交易所，最新增加印尼證券交易所，令名單增至17間。

這次納入是繼港交所與印尼證交所於7月簽署合作備忘錄後的新合作，港交所上市主管伍潔鏇表示，印尼證券交易所是許多印尼國有企業，以及東南亞地區創新企業集資地，涵蓋科技、消費及醫療健康行業。這次納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，也將進一步豐富港交所的產品生態圈。

印尼正是東盟諸國中，近年IPO最活躍的市場。羅兵咸永道早前發表的IPO報告顯示，印尼過去數年IPO宗數一直遙遙領前其他東南亞市場（見圖）。德勤公布的2023年首三季度全球IPO市場排名顯示，印尼IPO集資額達256億元，排全球第7名，較集資額247億元的港股排第8名更高。新股數量上印尼證交所也以66隻新股，超越港交所的44隻新股。

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