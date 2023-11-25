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部分客戶未能於Black Friday使用網上服務 滙豐英國致歉：正努力恢復

環球政經 18:53 2023/11/25

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歐美傳統消費日子「黑色星期五」（Black Friday）再來臨，但滙豐 （00005） 有部分英國客戶於周五（24日）未能使用該行的網上和手機銀行服務，滙豐英國為此於社交平台X（前身為Twitter）發文致歉，稱正在努力恢復透過應用程式的網上銀行卡消費授權。

 

 

 

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滙豐英國於發文指出，有部分客戶未能如常使用該行服務，正緊急調查事件以及恢復手機銀行及網上銀行服務，和通過應用程式的網上銀行卡消費授權，表示對造成的不便深表歉意，又指若用戶現時無法通過應用程式授權網上銀行卡消費，可選擇通過短訊獲得一次密碼。

 

 

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滙豐英國分行發言人再透過電郵聲明指，意識到其線上系統出現問題，尤其是通過手機銀行應用程式授權刷卡消費，客戶仍可選擇通過短訊發送給他們的一次密碼來確認購買。聲明又指，「明白這對一些客戶來說確實令人沮喪，我們對造成的不便深表歉意」。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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