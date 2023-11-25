Tesla據報有意投資最多20億美元印度設廠 需當地政府為3萬輛電動車減關稅

外媒引述消息報道，Tesla（美：TSLA）有意於印度投資最多20億美元設立工廠，但前提是印度政府在工廠開張的兩年期間，把電動車的進口關稅削減至15%。





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據報道指，若印度政府願意為1.2萬輛車減關稅，Tesla將願意投資最多5億美元；若減稅的電動車數目可增加至3萬輛，則將投資增至最多20億美元。而消息指印度政府正檢視Tesla提議的20億美元建廠方案，不過當局希望下調獲減稅的電動車數量。





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之前有消息指，印度正在製定新的電動車政策，計劃將進口稅削減至低至15%。目前價格超過4萬美元的汽車的進口稅為100%，其餘汽車的進口稅為70%。

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記者：鄭昊彤