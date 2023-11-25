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【JPEX翻版？】加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙　警方接131人報案、涉款1.1億元　月初已被證監會列入可疑平台名單

股市 15:11 2023/11/25

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【JPEX翻版？】加密貨幣交易平台HOUNAX涉嫌詐騙　警方接131人報案、涉款1.1億元　月初已被證監會列入可疑平台名單

JPEX案現翻版？已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」的加密貨幣交易平台HOUNAX疑涉嫌詐騙案，警方表示，警方發現一個名為「HOUNAX」的虛假投資平台，誘騙市民投資虛擬貨幣，至今已接獲88宗相關報案，涉及131名受害人，年齡介乎19至78歲，涉款合共1.1億元，最大一宗個案涉款400萬元。

警方指，近日發現，有騙徒在網上假扮投資專家吸引市民使用HOUNAX虛擬資產交易平台投資虛擬貨幣，事主之後無法取回本金。而涉案公司今年初起運作，HOUNAX 網站使用繁體中文，用戶登入網頁亦預設了+852區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作，網站亦仍有效，市民甚至仍可下載該平台的手機應用程式。

證監會在社交平台發貼文指，HOUNAX於11月1日已被列入可疑平台名單，並接獲多名投資者投訴可疑活動。證監會稱，Hounax聲稱是加密貨幣交易平台，並與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。

據市場資訊指，HOUNAX成立於2020年2月，由原Coinbase技術團隊共同創立，註冊於澳洲墨爾本，並在新加坡、澳大利亞等多個國家設立運營分部，擁有美國和加拿大MSB合規牌照，並揚言獲得紅杉資本、IDG資本等知名創投注資。

另外，在社交平台也出現「HOUNAX苦主群組」，當中有苦主表示無法出金。而本報嘗試進入HOUNAX官方facebook時，頁面已無法顯示。

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編輯：袁諾曦

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