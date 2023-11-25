▲ 【資金流向】美國股票基金過去一周吸資近63億美元、連續第三周淨入 貨幣基金勁吸194億美元

美國股票基金持續有資金流入，受惠美國暫停加息預期表示投資者情緒以及美國債息下降刺激風險偏好，據LSEG數據顯示，截至11月22日止一周，美國股票基金淨流入62.7億美元，連續第三周淨流入。

數據指，過去一周科技基金吸資22.9億美元，為自2021年12月中旬以來最大淨流入。然而，投資者分別從公用事業和醫療保健板塊走資3.8億美元及3.4億美元。

而美國大型股基金吸資48.9億美元，延續連續五周淨買的勢頭，小型股基金亦有14.5億美元淨入，但中型股基金則有8.2億美元的淨流出。

債券方面，美國債券基金轉為淨流走2.7億美元，此前為連續兩周淨買入。美國短期或中期政府和國庫基金大幅走資28億美元，為2022年12月7日以來最大撤資規模。

至於貨幣基金，過去一周有193.8億美元資金湧入，為連續第五周淨入。

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編輯：袁諾曦