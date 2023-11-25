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【美國經濟】美國11月製造業PMI遜預期 降至49.4返回收縮區間

環球政經 14:59 2023/11/25

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標普全球公布，美國11月採購經理指數（PMI）初值數據，其中製造業PMI為49.4，低於10月的50和市場預期49.8。11月美國服務業商業活動指數則升至50.8，高過10月的50.6並創四個月高，且優於市場預期的50.4。綜合PMI初值持平在50.7。

 

製造業PMI回落，顯示製造企業的經營狀況下降，為自今年8月起再度出現收縮，並再回到收縮區間。製造業產出指數報50.4，同創三個月低。



新訂單總數恢復增長，結束三個月的收縮勢頭。需求狀況相對疲軟且不斷減少的積壓訂單，導致企業自2020年6月以來首次削減員工數量。成本壓力進一步減弱，投入價格上漲的速度為三年多來最慢。更高的服務部門產出費用推高了整體售價通脹，製造商的產出品收費則升幅減慢。

 

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撰文 : 林斯凱

指數 美國 通脹 PMI 經濟

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