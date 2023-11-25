【歐洲經濟】彭博：歐元區通脹或於11月放緩 至自2021年7月以來最低水平

據《彭博社》報道，歐元區的通脹或於本月放緩至自2021年7月以來的最低水平，對於希望確認更嚴格的貨幣政策是否奏效的官員而言屬是好消息。

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根據彭博經濟學家調查中31個預測的中值，11月份的消費者物價同比上升2.7％。預計核心通脹，即去除能源等波動因素後的指標，也可能再次出現放緩的情況。

報道又指，在下周四（30日）公布的數據，將是歐洲中央銀行12月14日決策之前對該地區的最後一個預覽。屆時，擁有延伸至2026年的新預測的官員們可能會連續第二次將利率保持不變。

歐洲中央銀行行長拉加德（Christine Lagarde）在周五（24日）表示，政策制定者現在可以「非常仔細地觀察」，以判斷保持借貸成本高的時間有多長，並決定下一步是「上升還是下降」。

雖然他們的目標是將通脹率提高到2％，但他們密切關注的指標是所謂的核心通脹。目前這個指標較高，但增速也在放緩。經濟學家預計核心通脹率可能為3.9％，這是近1年半來的最低水平。

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記者：鄭昊彤