證監會：港交所正進行準備工作 香港擬推出中國國債期貨合約

證監會周五（24日）宣布，香港擬推出中國國債期貨合約，港交所（00388）現正進行相關準備工作，包括建議修改相關規則，交易所將盡快公布相關細節及推出日期。港交所表示，待監管機構批准後，將會推出國債期貨。





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證監會行政總裁梁鳳儀表示，繼互換通及MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約後，國債期貨為海外投資者增加對沖內地資產風險的工具，特別是對沖以內地資產為基礎的股票及固定收益產品。交易所數據顯示，國際投資者持有中國債券資產規模不斷上升，已由2017年6月的8000億元人民幣，增至今年6月的3.33萬億元人民幣。

港交所行政總裁歐冠昇表示，國債期貨將豐富交易所的中國相關風險管理及定息產品組合，為國際投資者提供更多選擇與機遇。並將提升市場流動性，進一步支持香港市場人民幣產品生態圈發展，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐地位。









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對於香港計劃推出中國國債期貨合約，中國證監會表示支持，認為有利進一步豐富境外投資者的風險管理工具，健全離岸人民幣產品生態，促進兩地市場協同發展。

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記者：鄭昊彤