【以巴戰爭】哈馬斯次日釋放14人質 換取42巴勒斯坦囚犯（第二版）

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的暫時停火踏入第二日， 以色列總理辦公室表示，已收到第二份獲釋人質的名單，正核實有關身分及通知人質的家人，在人質安全抵達以色列後，才會向外公布。以色列第二日將釋放42名囚犯，換取哈馬斯釋放14名人質。

（第二版更新第二日情況）

周五（24日）暫時停火的第一日，以色列釋放39名巴勒斯坦婦女及青少年，換取哈馬斯釋放24名人質。首日釋放人質數目多於雙方協議的3名囚犯交換1名人質，並且包括男性，主因是涉及額外11名外勞。

24名獲釋放人質中，包括13名以色列人、10名泰國人及1名菲律賓人，包括4名年齡介乎2至9歲的兒童，以及一名85歲老婦。國際紅十字會車輛將人質由加沙經拉法口岸送往埃及，他們其後在以軍護送下抵達以色列，接受身體檢查。

以色列在約旦河西岸一座監獄，釋放39名巴人婦女及青少年，數千名巴人在監獄外聚集等候，以軍一度發射催淚彈控制場面。

聯合國表示，首日共有137輛運載人道物資的貨車駛入加沙，是以巴戰爭10月7日爆發以來最多。

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有指暫時停火期間，仍有零星衝突。巴勒斯坦表示，加沙部分地區仍有以軍飛機盤旋。報道亦指，有火箭炮飛向以色列方向，但被以防空系統攔截。

責任編輯：嚴智勇

