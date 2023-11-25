▲ 【TSLA】Tesla傳有意到印度投資最多20億美元建廠 惟有一前提

外媒引述消息指，Tesla（美：TSLA）有意在印度投資最20億美元設立工廠，但前提是印度政府能工廠開張的兩年期間，電動車的進口關稅削減至15%。據指，若印度政府願意為1.2萬輛車減關稅，將願意投資最多5億美元，若減稅的電動車數目可增加至3萬輛，則將投資增至最多20億美元。

消息指，印度政府正在檢視Tesla提議的20億美元建廠方案，但相比Tesla提議的方案，當局希望下調獲減稅的電動車數量。

此前已有消息指，印度正在製定新的電動車政策，計劃將進口稅削減至低至15%。目前價格超過4萬美元的汽車的進口稅為100%，其餘汽車的進口稅為70%。

另外，印度政府也評估，2024財年享有減稅的電動車是否應限制在預估銷售量的10%，第二年再將比例拉高20%。印度於2023財年的電動車銷售量約為5萬輛，2024年預計將售出10萬輛。

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編輯：袁諾曦