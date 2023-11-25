【分析】黑色星期五瘋購盛況恐不再　美國消費支出韌力只是假象？

▲ 【分析】黑色星期五瘋購盛況不再 只與消費者勒緊荷包有關？

美國傳統消費旺季黑色星期五（Black Friday）為11月24日，雖然實際的銷售數據需要一段時間才發布，但市場相信，今年黑色星期五偏靜，並估計美國假期支出增長將是五年來最慢。在通脹和利率高企的影響下，消費者變得審慎，而今年零售商也一大早開始提供折扣，甚至預期可能在今年剩下時間都在打折，令消費者在黑色星期五的消費誘因減少，但這也同時反映消費前景恐不樂觀。

券商TD Cowen指，由於估計黑色星期五客流量持平，將美國假期支出增長預測由4%至5%，下調至2%至3%，

在消費者層面看，美國消費者個人儲蓄正在從疫情高下降，即使通脹正回落，但許多商品仍較以前貴，加上面對經濟放緩，消費者對價格更敏感，意味不再衝動消費，反而是更挑剔，甚至會延遲消費。而高利率則提高了買房和買車的成本，迫使消費者作出取捨。

消費前景影響零售商部署，從美國零售銷售數據來看，消費支出仍相對具韌性，10月美國零售銷售按月跌0.1%，雖然好於預期，但已由升轉跌，反映消費出現走軟的跡象。

消費現疲軟跡象 憧憬零售商繼續打折

美國最大零售商沃爾瑪（Walmart，US：WMT）在業績會上表示，美國消費者可能在未來幾個月看到物價下跌，「通貨緊縮」（deflation） 很快就會到來。Target（美：TGT）表示，消費者購買商品的等待時間更長了，例如他們不會在8月或9月購買運動衫或牛仔布，而是堅持到天氣變冷。Best Buy（美：BBY）指，消費者正轉而購買更便宜的電視。

這反映零售商對未來消費前景堪憂。有見及此，今年不少零售商提早在10月開始打折，而且，考慮到目前市況及去庫存，市場預期零售商將會推出更大的折扣，令消費者在黑色星期五消費需求減弱。

值得留意是，若零售商在今年餘下時間繼續打折，甚至提供更大的折扣，變相可能會削弱零售商在今季的利潤，並在下個業績期反映。

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記者：袁諾曦