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翠華上半年度少賺83% 預告重塑品牌回歸中環

股樓投資 00:05 2023/11/25

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本地連鎖餐廳營運商翠華(01314) 公布中期業績。上半年度集團收入約為4.9億元，較去年同期上升約20%；同期盈利為670萬元，按年下跌83%。剔除去年同期集團因出售若干物業而錄得一次性收益8,420萬元，集團今年上半年成功轉虧為盈。集團另派毎股中期息1仙。

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【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

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翠華指出，過去3年的疫情對港人的消 費習慣產生了重大影響。此外，港人北上消費的趨勢正在加速，本地消費力的流失再加上勞動力短缺和成本上漲，進一步打擊餐飲行業。為應對這些挑戰， 集團正在不斷優化營運模式，以提高效率和競爭力。集團表示，正密鑼緊鼓為「翠華」品牌進行品牌重塑，準備以全新形象回歸中環黃金地段。此外， 集團將在香港持續發展副線品牌，以迎合年輕人市場和多元化口味的需求。 

香港以外，翠華表示中國內地2023年上半年餐飲消費呈現加快恢復向好的趨勢，大灣區憑藉便利的交通，跨城消費持續火熱，翠華位於澳門之餐廳表現尤為出色。至於新加坡市場，消費者對港式餐飲十分喜愛，再加上集團擁有深厚的品牌故事，因此深受消費者歡迎。然而鑒於市場競爭激烈，集團需要不斷推陳出新，以應對市場的變化和競爭壓力。

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撰文 : 李尚毅

翠華控股（01314） 港股

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