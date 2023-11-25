【創業兵團】港產藝術家視客戶要求為挑戰　激發另類創意

▲ 本地藝術家張滙希的職涯路途並非外界想像般順利，但他憑著對藝術創作的堅持，以及DIP計劃的支援，渡過難關。

在人生職涯的道路中，難免會跌跌撞撞，遇上困境。成功與否，往往取決於人的心態，去突破荊棘叢生的道路，找到合適的出路前行。曾獲美國繆思設計大獎等多個獎項的本地藝術家張滙希（Rolland）坦言，成功並非一朝一夕達成，「在香港要做藝術絕對非易事，但路是人走出來的，最重要是勇敢踏出第一步。遇到困難及低潮，就做好準備，正面迎戰。」

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從小就醉心於藝術創作的Rolland，在香港知專設計學院修讀室內及建築設計後，一直期盼能到外國深造，惟在家人反對下，只能選擇成為朝九晚六、工作忙碌的建築師樓打工仔。不過，他的藝術創作夢想和熱情一直未有消退，他堅持與家人進行多番討論後，終於達成一致想法，贊同他到外國繼續進修。

樹脂可塑性強 職涯畫上新的一章

Rolland隨即辭工準備前往英國。惟在「臨門一腳」卻發現沒有足夠的資金，無法負擔學費及當地的生活費，只能打消念頭。他直言：「書讀不成，工作我又辭去了，倒不如利用留作到外國進修的部分資金嘗試創業，做自己喜愛的事。」他補充，一開始其實頗迷惘：「老實說，只知道想自創品牌，但到底要往哪個方向走，是沒有想法的。」所以當時他開始四周尋找原材料，如嘗試將卡板木作拼湊製作家具，並且利用樹脂（Resin）修補拼合的隙縫。

而在這個過程當中，卻令他萌生將樹脂用於創作的主要物料。「樹脂的透澈吸引我嘗試將顏料塗上去，怎料顏料的流動效果令我大吃一驚，同時也讓我發現這種物料的可塑性。」就這樣，他的藝術創作職涯畫上新的一章。

他開始嘗試將樹脂和顏料混合在一起，倒在畫布或其他平面媒介上，製作出樹脂畫以及各種裝置，且創立自家品牌Agape。他笑言：「雖然上天關了一扇門，但我相信只要有恒心，必然會有另一條出路可以行走，畢竟條條大路通羅馬。」

不過，要在香港「搞藝術」，從來並非易事。賣畫、賣藝術品收入相當被動，何況Rolland是全職投入。要長遠維持生計，就必須主動爭取其他收入來源。他坦言，要將夢想繼續經營下去，絕不能單靠「藝術」本身，亦必定要學習將藝術和商業結合，「金錢是很殘酷的現實」。他笑言，畢竟也曾為錢發愁。

因此，他並不抗拒從藝術走向商業，並開始接下商業工作。按照客戶的要求進行創作，或許對他製作時設有限制。「我會把這些限制當作挑戰，甚至成為激發我另類創意的時刻。」他解釋，在客戶的角度，未必會了解藝術品製作時的困難，所以雙方必須要有良好的溝通。

妥協商業藝術 雙方保持良好溝通

以其首個商業項目為例，當時有地產商邀請他以樹脂製作一個大型的人工湖裝置，「他們希望能夠做到有水滴漣漪的效果，我迅即向他們解釋這不可能做得到，並同時提出各種可行的意見，例如製作波浪起伏的效果。」商討3至4個月後，雙方終於達成共識。

惟準備落手時，地產商的負責人卻堅持要有漣漪的效果，Rolland亦只能再次作出解釋，無法做到相應效果，但強調會盡他所能，製作出獨特的裝置。最終成品雖然沒有加入漣漪，但果不其然，效果亦令他們相當滿意，「做出來後，他們發現原來波浪的效果，同樣可以配合到環境。」所以Rolland一直深信，路是人走出來的，只要勇敢面對挑戰，沒有甚麼不能解決。

喜獲柳應廷邀請 打造餐廳樹脂畫

藝術家往往都希冀能在茫茫人海覓得心有靈犀的知音，有人懂得欣賞其作品。而本地藝術家張滙希（Rolland），就獲得MIRROR成員柳應廷（Jer）的賞識，邀請Rolland為其餐廳設計一幅2.5米的大型樹脂畫。

Rolland透露，當時在社交平台上收到Jer團隊的信息，表示Jer對樹脂畫相當有興趣，希望能與他碰面商討合作。「第一次見面時，其實大家都沒有太多想法，只有『樹』及『深淵』兩隻字。後來大家一起梳理整個結構，再落實及實行大樹概念，到最後製作，都相當順利。」他坦言，一切都受寵若驚，而且亦感恩獲得Jer的信任，「有人願意相信我，欣賞我的作品，已經令我相當滿足。」

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記者：曾曉汶

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