  • 24°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創業兵團】港產藝術家視客戶要求為挑戰　激發另類創意

12:00 2023/11/25

分享：

分享：

本地藝術家張滙希的職涯路途並非外界想像般順利，但他憑著對藝術創作的堅持，以及DIP計劃的支援，渡過難關。

在人生職涯的道路中，難免會跌跌撞撞，遇上困境。成功與否，往往取決於人的心態，去突破荊棘叢生的道路，找到合適的出路前行。曾獲美國繆思設計大獎等多個獎項的本地藝術家張滙希（Rolland）坦言，成功並非一朝一夕達成，「在香港要做藝術絕對非易事，但路是人走出來的，最重要是勇敢踏出第一步。遇到困難及低潮，就做好準備，正面迎戰。」

【創業兵團】戶戶送港區開國功臣夥Uber前高管　領軍設B2B批發平台

【管理心得】Lenovo日本大和實驗室所長　堅拒由上而下管理　籲團隊發聲集思廣益

從小就醉心於藝術創作的Rolland，在香港知專設計學院修讀室內及建築設計後，一直期盼能到外國深造，惟在家人反對下，只能選擇成為朝九晚六、工作忙碌的建築師樓打工仔。不過，他的藝術創作夢想和熱情一直未有消退，他堅持與家人進行多番討論後，終於達成一致想法，贊同他到外國繼續進修。

樹脂可塑性強　職涯畫上新的一章

Rolland隨即辭工準備前往英國。惟在「臨門一腳」卻發現沒有足夠的資金，無法負擔學費及當地的生活費，只能打消念頭。他直言：「書讀不成，工作我又辭去了，倒不如利用留作到外國進修的部分資金嘗試創業，做自己喜愛的事。」他補充，一開始其實頗迷惘：「老實說，只知道想自創品牌，但到底要往哪個方向走，是沒有想法的。」所以當時他開始四周尋找原材料，如嘗試將卡板木作拼湊製作家具，並且利用樹脂（Resin）修補拼合的隙縫。

而在這個過程當中，卻令他萌生將樹脂用於創作的主要物料。「樹脂的透澈吸引我嘗試將顏料塗上去，怎料顏料的流動效果令我大吃一驚，同時也讓我發現這種物料的可塑性。」就這樣，他的藝術創作職涯畫上新的一章。

他開始嘗試將樹脂和顏料混合在一起，倒在畫布或其他平面媒介上，製作出樹脂畫以及各種裝置，且創立自家品牌Agape。他笑言：「雖然上天關了一扇門，但我相信只要有恒心，必然會有另一條出路可以行走，畢竟條條大路通羅馬。」

不過，要在香港「搞藝術」，從來並非易事。賣畫、賣藝術品收入相當被動，何況Rolland是全職投入。要長遠維持生計，就必須主動爭取其他收入來源。他坦言，要將夢想繼續經營下去，絕不能單靠「藝術」本身，亦必定要學習將藝術和商業結合，「金錢是很殘酷的現實」。他笑言，畢竟也曾為錢發愁。

因此，他並不抗拒從藝術走向商業，並開始接下商業工作。按照客戶的要求進行創作，或許對他製作時設有限制。「我會把這些限制當作挑戰，甚至成為激發我另類創意的時刻。」他解釋，在客戶的角度，未必會了解藝術品製作時的困難，所以雙方必須要有良好的溝通。

妥協商業藝術　雙方保持良好溝通

以其首個商業項目為例，當時有地產商邀請他以樹脂製作一個大型的人工湖裝置，「他們希望能夠做到有水滴漣漪的效果，我迅即向他們解釋這不可能做得到，並同時提出各種可行的意見，例如製作波浪起伏的效果。」商討3至4個月後，雙方終於達成共識。

惟準備落手時，地產商的負責人卻堅持要有漣漪的效果，Rolland亦只能再次作出解釋，無法做到相應效果，但強調會盡他所能，製作出獨特的裝置。最終成品雖然沒有加入漣漪，但果不其然，效果亦令他們相當滿意，「做出來後，他們發現原來波浪的效果，同樣可以配合到環境。」所以Rolland一直深信，路是人走出來的，只要勇敢面對挑戰，沒有甚麼不能解決。

喜獲柳應廷邀請　打造餐廳樹脂畫

藝術家往往都希冀能在茫茫人海覓得心有靈犀的知音，有人懂得欣賞其作品。而本地藝術家張滙希（Rolland），就獲得MIRROR成員柳應廷（Jer）的賞識，邀請Rolland為其餐廳設計一幅2.5米的大型樹脂畫。

Rolland透露，當時在社交平台上收到Jer團隊的信息，表示Jer對樹脂畫相當有興趣，希望能與他碰面商討合作。「第一次見面時，其實大家都沒有太多想法，只有『樹』及『深淵』兩隻字。後來大家一起梳理整個結構，再落實及實行大樹概念，到最後製作，都相當順利。」他坦言，一切都受寵若驚，而且亦感恩獲得Jer的信任，「有人願意相信我，欣賞我的作品，已經令我相當滿足。」

【創業兵團】建築設計師日本回流　盼將創意文化帶回「家」　為本地建築設計界出一分力

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】土炮雪糕品牌推地道口味 計劃明年進軍海外
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【女力崛起】打破既定印象　女性測量師行內立足要點做？
2023/09/03
【女力崛起】打破既定印象　女性測量師行內立足要點做？
【本土設計】建築師棄穩定收入自立門戶　突破常規打響名堂
2023/09/03
【本土設計】建築師棄穩定收入自立門戶　突破常規打響名堂
【鼓勵新世代】傳媒人轉戰社福界　藉說故事策劃活動　推動社創項目發展
2023/08/20
【鼓勵新世代】傳媒人轉戰社福界　藉說故事策劃活動　推動社創項目發展
【香港之光】港產發明家藉創意天賦　解決生活日常問題揚威海外
2023/07/29
【香港之光】港產發明家藉創意天賦　解決生活日常問題揚威海外

你可能感興趣

【女力崛起】打破既定印象　女性測量師行內立足要點做？
10:00 2023/09/03
【女力崛起】打破既定印象　女性測量師行內立足要點做？
【本土設計】建築師棄穩定收入自立門戶　突破常規打響名堂
14:00 2023/09/03
【本土設計】建築師棄穩定收入自立門戶　突破常規打響名堂
【鼓勵新世代】傳媒人轉戰社福界　藉說故事策劃活動　推動社創項目發展
18:00 2023/08/20
【鼓勵新世代】傳媒人轉戰社福界　藉說故事策劃活動　推動社創項目發展
創業 時裝服飾 大學 畢業 柳應廷 Mirror 建築設計 文娛藝術 設計 香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款