湯文亮：賣地賣樓亦要改變玩法

政府賣地流標5次之後，本來應該改變，但政府依然故我，以招標賣地。結果是經常落標「擦存在感」的小型地產商亦不敢落標，結果是零入標。不但將政府打面，同時亦令官員知道，招標是不合時宜，政府應該改變賣地方法。否則，明年就算可以賣到地，都不用奢想賣得好價。雖然改變賣地方法，亦只不過是舊瓶新酒。政府如果擔心閒言閒語，不打算用私人協商的方法賣地，最直接方法就是公開拍賣，價高者得。不過要設有底價，不到底價要收回，不能夠將公帑來益已經「肥過豬仔」的地產商。

令地產商出售新樓

有人說現在樓市不景，不少業主都要大幅低於市價賣樓，政府亦要低於市價賣地。那些人能否先了解，為何有人低於市價賣樓？其實，只是業主投資失誤，投資股票可能不見了一半，買債券隨時清零，蝕錢就要賣樓還貸，平價賣樓是沒有辦法中的辦法。香港政府雖然有巨額財赤，但財政仍然冇問題，為何要低價賣地？

政府亦知道，要地產商出高價賣地，首先地產商可以出售已經完成新樓。所以，政府已半撤辣，又延後甚至取消專才稅。不過，不能立竿見影。除非政府容許地產商改變賣樓方法，現在的賣樓方法，我真的不知怎樣形容。動輒數百甚至數千萬元買樓，都不可以即刻買到，還要等抽籤；就算抽到，都未必買到自己想要的單位。很多人在熾熱氣氛之下做錯了決定，最後要撻定收場。無端端不見了幾十萬元訂金，真是「喊都無謂」。所以，改變賣樓方法亦是大勢所趨。

公開發售先到先得

不講大家未必知道，現在大約有2萬個新樓庫存，賣樓要「特事特辦」。既然有那麼多庫存，地產商可以委托物業代理，以私人協商方式賣新樓。如果法例不容許，就應該容許地產商直接公開發售，先到先得，不用抽籤，這樣做才可以快速去貨。老實說，2萬個庫存真是不講得笑，專才一定可以幫到手，但又要他們抽籤，抽到都未必買到合心水單位，這不是營銷之道。

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