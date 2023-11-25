【分析】轉數快周日系統維護11點前完成　是為了賽馬日？

金管局公布，因應負責營運轉數快（FPS）系統的香港銀行同業結算有限公司計劃於周日（26日）凌晨1時至早上11時就轉數快進行系統提升，轉數快系統將於此時段內暫停提供服務，但為何會在凌晨1時才進行系統提升？又為何早上11時就要結束維護？

坊間有言論指，系統要在11時就完成維護，主要是遷就星期日中午進行的賽馬日，因現時香港賽馬會轉數快即時轉賬服務，已適用於香港所有零售銀行及兩間虛擬銀行，該會約有90%投注額及資金轉賬來自數碼平台，以每個賽馬日平均12至15億元投注額計算，可謂「大客仔」。不過，有銀行界職員笑言，以上揣測只屬「都市傳說」，並非事實。

根據10月數據，轉數快總成交額達4076.88億元，平均每日成交額131.5億元，遠超賽馬日投注額，由於9成資金來自數碼平台，足見市場需求，縱使不是特別遷就賽馬日，能趕及市場有需要前完成，可謂兩完其美。

周日維護可將影響減到最低

但原來實際操作上，銀行習慣於工作日以外、即周日凌晨至早上期間進行系統維護，原意是希望對市民影響減至最少。現時滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 及中國銀行 （03988） 等大型銀行的定期系統提升，均會在介乎周日凌晨12時至早上9時期間進行。

有銀行界人士指，轉數快系統當進行維護時，銀行資訊科技人員除繼續進行恒常系統提升外，亦會在同時間配合結算公司對轉數快的改動，令系統提升能夠順利過渡。

至於為何要維護至早上11時？職員指，其實系統提升往往在早上6至7時已大致完成，但需要通過1至2個檢查點（Checkpoint），以確保系統運作暢順無誤。若其中未能通過部分檢查點，結算公司則可能需要還原（Fall back）並修復，故檢查和確實時間往往有機會較系統提升的時間為多。

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記者：葉志偉