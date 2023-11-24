▲ 【內房危機】建行據報召集6房企包括萬科、龍湖開座談會 擬進一步支持融資需求

內媒引述消息人士指，建設銀行 （00939） 總行今日在北京召集6家房企召開座談會，聽取各家房企需求，擬進一步支持房企融資需求，補充流動性。據了解，6家房企包括萬科 （02202） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 、新城發展 （01030） 、濱江集團（深：002244）、大華集團。

座談會上，各家房企就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面交流。報道又引消息指，交通銀行 （03328） 總行亦將於下周召集8家房企討論相關事宜。

人行、金融監管總局、中國證監會上周聯合召開金融機構座談會，提出各金融機構要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」（民企債券融資支持工具）支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。

外電日前報道，中國監管機構正在起草一份中資房地產商白名單，可能有50家國有和民營房企會被列入其中，在列的企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持。報道稱，金融監管部門據悉考慮允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款。

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編輯：胡學能