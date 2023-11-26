Mastercard：感恩節「黑色星期五」零售銷售額按年增長2.5%

據萬事達卡（Mastercard）數據分析服務 SpendingPulse分析，是次美國感恩節「黑色星期五」（Black Friday）零售銷售額，扣除汽車銷售及通脹因素外，按年增長2.5%。而在９月時，SpendingPulse曾預計從11月1日至12月24日的假日季期間，除汽車銷售外，美國 零售銷售額將成長3.7%。

黑色星期五指的是美國感恩節假期後的第二天，為歐美傳統消費日子，為商家最看重兼最繁忙的日子之一。

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萬事達卡消費指數（MasterCard Spendingpulse）顯示，由於消費者在網上購買優惠商品，週五的電子商務銷售額按年增長了8.5%，而店內銷售額則增長了1.1%。

Adobe Analytics 的數據顯示，今年美國購物者在黑色星期五期間的線上消費額為 98 億美元，符合Adob​​e旗下數據與洞察部門的預期。早前市場相信，受到通脹及利率高企的影響下，今年黑色星期五零售數據將會偏淡，並估計美國假期支出增長將是五年來最慢。

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編輯：黃銳