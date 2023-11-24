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【打擊詐騙】警方反詐騙聯合情報中心成立　銀行派員到中心助攔截罪案款項

Hot Talk 21:19 2023/11/24

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為有效應對持續上升的騙案趨勢，反詐騙聯合情報中心今日成立。金管局與警方今年4月宣布推出一系列聯合打擊騙案措施，反詐騙聯合情報中心已邀請十家本地零售銀行參與，銀行將派駐職員到中心協助警方即時攔截罪案款項及進行反詐騙工作。

銀行公會主席孫煜表示，銀行業界歡迎反詐騙聯合情報中心的成立，是次合作旨在加強警方及業界偵測、防範和打擊金融罪行的能力。警方及參與銀行透過情報共享，藉以加快處理追蹤被騙資金的流程，提高攔截被騙資金的效率，以減少受害人的損失。銀行業界會繼續與金管局和警方緊密合作，加強打擊詐騙活動，以支持香港作為國際金融中心的穩健發展。

警方表示，與銀行業界於今年5月共同推行「騙案預警」機制，透過對可疑賬戶進行分析，主動識別潛在騙案受害人，並透過警方和銀行協調，通過電話、短訊或調派警務人員聯絡潛在騙案受害人給予防騙建議。自機制實行至10月31日，已成功勸阻320宗進行中的騙案。

東亞銀行 （00023） 表示，該行是反詐騙聯合情報中心其中一家參與銀行，透過與金管局、警方及其他參與銀行建立即時、直接以及有效的溝通機制，並派駐職員到中心進行個案調查、凍結帳戶、資金追查及情報交流等工作，提升打擊騙案的能力和成效。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，深信透過反詐騙聯合情報中心與警方、金管局及同業緊密合作，能大大提升防騙工作成效。

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編輯：胡學能

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