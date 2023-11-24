▲ 【業績︱餐飲股】翠華中期少賺逾83%息1仙 「翠華」品牌正重塑 將加強發展副線及大灣區

翠華集團 （01314） 截至9月底止6個月，收入按年升20%至5億元，但純利按年大跌83.5%至674.7萬元，恢復派發中期股息1仙。翠華指，若撇除上財年出售若干物業而錄得一次性收益8420萬元，去年同期為錄得虧損，意味今年上半財年業績較去年同期顯著改善。

香港收入按年升7.2%

期內，香港地區的收入按年升7.2%至2.6億元，內地收入升35.3%至2.3億元。

翠華指，餐飲市場仍然具有一定的挑戰和機遇。鑑於對餐飲體驗的要求越來越高，線上訂餐平台、手機支付、智能點餐系統等數字化解決方案正日益普及， 集團正密鑼緊鼓為「翠華」品牌進行品牌重塑，準備以全新形象回歸香港中環這個黃金地段。

此外，集團將在香港持續發展副線品牌，不斷創新和調整產品，以迎合年輕人市場和多元化口味的需求。有見大灣區發展迅速，集團將於2023年第四季度在大灣區多開設2間旗艦店，以同區開設一間旗艦店搭配多間翠華Express店為核心策略發展。至於新加坡市場，正籌備於2024年第一季度開設第四間餐廳。

截至9月底止，集團於香港、中國內地、澳門及新加坡經營合共73間餐廳。其中，香港有32間，半年淨減2間，內地有35間，半年內淨減4間。

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