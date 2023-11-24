【聯繫匯率】余偉文：聯匯過去30年非常穩定　新興市場與先進經濟體利率步伐周期不一　需國際合作處理

金管局總裁余偉文出席國際結算銀行（BIS）廣播節目時回顧該局30年的發展，他表示，其作為創局成員，在過去30年與金管局共同經歷了不少重大事件，包括主權移交、亞洲金融危機、沙士、環球金融危機，以及近幾年的新冠肺炎和香港社會事件。縱然挑戰重重，香港的金融體系維持穩健強韌，聯繫匯率也非常穩定，1993年香港的外匯儲備只有380億美元，現在則高達4200億美元，強大的緩衝為市場帶來十足的信心；香港的銀行體系保持穩健，流動性及資本維持充裕。

利用社交媒體平息謠言更有效

余偉文稱，金管局一直堅守居安思危原則，例如在2008至2009年的環球金融危機中，該局當時只需跟從預案應變，不需要再額外召開冗長的會議討論應對方案，惟每個危機出現的形式都不同，故該局會靈活應對，例如2019社會事件中流言四起，該局便利用社交媒體在2至3小時內迅速平息謠言，比傳統媒介如新聞稿等更快速和有效。

對於外圍利率，余偉文表示，新興市場與先進經濟體的利率周期步伐不一，以及所引致的資本流動現象，疊加經濟增長、通脹和匯率等一籃子問題，都是國際間需要攜手合作處理。他指，在複雜宏觀經濟環境中，各方要保持冷靜，擁抱改變並深化合作，在應對挑戰的同時也可共創新機遇。

閒時練習乒乓球 稱助降腦退化症風險

對於數碼創新，余偉文指，中央銀行傾向保守及規避風險，但如果抱這種心態發展金融科技則難以成功。他認為要發展數碼創新，需要適度地開放思維，勇於創新，過程中很可能會遇到挫敗，但這都是寶貴的經驗。

另外，他在節目中談及個人放鬆時間，稱非常享受每晚及周末的休閒時間，他喜歡高爾夫球，但疏於練習下球技似有退步。他又表示，現在他正練習乒乓球，「因為有傳打乒乓球有助降低患上腦退化症的風險，雖然不知道真確性，至少我在巴塞爾仍能叫得出與會人士的名字」。

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編輯：胡學能