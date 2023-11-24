【業績速報】華住第三季虧轉盈賺13億人幣 全球擁9157家在營酒店

經營酒店的華住集團（01179）公布，截至9月底止，第三季收入63億元（人民幣，下同），按年增長53.6%；淨利潤13億元，扭虧為盈，去年同期虧損7.17億元；經調整EBITDA為22億元，按年大升3.5倍。

期內集團全球範圍在營酒店網絡共有9,157家酒店及88.5萬間客房，包括DH的129家酒店。集團旗下的Legacy-Huazhu業務開設545家酒店，包括4家租賃及自有酒店以及541家管理加盟及特許經營酒店，並合共關閉139家酒店，包括12家租賃及自有酒店以及127家管理加盟及特許經營酒店。

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截至9月止，華住共有2,970家待開業酒店，包括來自 Legacy-Huazhu業務的2,935家酒店及來自Legacy-DH業務的35家酒店。

華住首席執行官金輝表示：「我們很高興看到華住於中國的平均可出租客房收入實現了又一個季度的强力反彈，這歸因於中國暑假旅遊旺季以及商務旅遊持續復甦的支持。對於我們的 Legacy-Huazhu業務，2023年第三季度的平均可出租客房收入恢復至2019年第三季度水平的129%。」

「在中國境外業務方面，我們的Legacy-DH業務復甦情況較上一季度有所改善，平 均可出租客房收入已恢復至2019年水平的107%。」

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記者：李兆明