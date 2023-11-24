▲ 【HSBC滙豐】滙豐英國部分客戶Black Friday未能用網上及手機銀行服務 滙豐致歉

HSBC滙豐 （00005） 部分英國客戶於今日（24日）歐美傳統消費日子「黑色星期五」（Black Friday）未能使用該行的網上和手機銀行服務。滙豐英國在社交平台X（前身為Twitter）發貼致歉，又稱正在努力恢復透過應用程式的網上銀行卡消費授權。

滙豐英國在X發貼，指有部分客戶無法如往常般使用該行服務，正緊急調查事件，並正努力恢復手機銀行及網上銀行服務，以及通過應用程式的網上銀行卡消費授權，對於造成的不便深表歉意，又指若用戶現時無法通過應用程式授權網上銀行卡消費，可選擇通過短訊獲得一次密碼。

滙豐英國分行發言人透過電郵聲明指，意識到其線上系統出現問題，尤其是通過手機銀行應用程式授權刷卡消費，客戶仍可選擇通過短訊發送給他們的一次密碼來確認購買。聲明又指，「明白這對一些客戶來說確實令人沮喪，我們對造成的不便深表歉意」。

▲ 滙豐英國在社交專頁交代事態進展。（網上截圖）

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編輯：胡學能