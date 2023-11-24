【帶你睇盤】日出康城晉海II　一房叫價600萬

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【大行報告】料明年股利有10%上升空間 瑞銀首予港燈「買入」
將軍澳日出康城配套愈來愈好，是一個「新興中產區」，吸引不少用家、投資者留意。今次利嘉閣推薦的屋苑為晉海II，由新地負責發展，最大賣點是入伙不久，可節省一大筆翻新費。
放盤單位為5B座高層F室，實用面積343平方呎，現叫價600萬元（最後更新日期：11月24日），實用呎價約17,493元。從相片可見，單位廳房見用。
|放盤單位
|晉海II 5B座高層F室（物業編號：BF85253639）
|實用面積
|343平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|600萬元（最後更新日期：11月24日）
|賣點
上車客必選，優質單位。
座立於大型商場之上，起居便利。
新淨企理，間隔實用。
自家會所，設備齊全。
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢