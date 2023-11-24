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【帶你睇盤】日出康城晉海II　一房叫價600萬

股樓投資 20:14 2023/11/24

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將軍澳日出康城配套愈來愈好，是一個「新興中產區」，吸引不少用家、投資者留意。今次利嘉閣推薦的屋苑為晉海II，由新地負責發展，最大賣點是入伙不久，可節省一大筆翻新費。 

放盤單位為5B座高層F室，實用面積343平方呎，現叫價600萬元（最後更新日期：11月24日），實用呎價約17,493元。從相片可見，單位廳房見用。 

放盤單位晉海II 5B座高層F室（物業編號：BF85253639）
實用面積343平方呎
間隔一房
叫價600萬元（最後更新日期：11月24日）
賣點

上車客必選，優質單位。

座立於大型商場之上，起居便利。

新淨企理，間隔實用。

自家會所，設備齊全。

點擊圖片放大
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3SUX3CQ

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

利嘉閣 將軍澳 晉海II 日出康城 私人屋苑 二手市場

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