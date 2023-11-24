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專業人士每呎近80元租KENNEDY 38一房　業主享3.5厘回報

股樓投資 19:56 2023/11/24

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美聯物業馬鴻德表示，堅尼地城KENNEDY 38一個299實呎租盤成交，專業人士租客以月租2.38萬元承接，2021年貨租金回報約3.5厘水平。

馬鴻德表示，KENNEDY 38一個中層K室租盤成交，實用面積約299平方呎，一房間隔，由於物業類近港鐵站，交通方便，加上屋苑樓齡淺，故獲一名專業客垂青，並以2.38萬元月租成交，折合實用呎租約為79.6元，租金理想。

業主於2021年12月以約826.8萬元持有上述單位，若以目前租金水平計算，租金回報率約為3.5厘。

 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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