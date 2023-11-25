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有盈退休：一膽拖三腳安穩退休方案

名人薈萃 00:15 2023/11/25

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《香港投資基金公會》發表報 告， 現今一代年輕人約37歲規劃退休，認為61歲是理想退休年齡，到時若有760萬元就可維持基本生活水平。而高收入者，則認為要1,008萬元才可以。


講是沒有用的，一定要切切實實，如 40 年前開始有規律部署，除強積金必須供外， 更重要還清樓按，退休後不再負有任何債務。

【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起


同時，要堅持儲蓄，切勿多手乜「金融產品」（私人機構債券、銀行基金及股票）都買。因為，紀錄顯示，散戶十買九蝕。若你買過，一定有此經驗。


退休投資必須低風險
小弟近年為準備退休及剛退休者，開設「穩健退休理財研習班」。現今財經評論員，品流複雜，有的 擺明利益衝 突， 有的 則 虛 有 其表……全行中，我比較與林本利教授及財務規劃師羅國森合「咀形」。大家相識多年，絕對清楚彼此的價值觀，兼且，做人原則，有所為有所不為。一切分析，只按客觀事實出發，不亂噏，也不為任何商營公司服務，只全心全意將投資智慧分享。


我們不約而同認為，退休人士投資，必須保本、安穩及將風險減到最低。兼且，不要奢望會發達及不合理的高回報。所以，若一對退休夫婦，經已供滿物業，又有千萬資產的，最佳分配為「一膽拖三腳」。


千萬資產分配法
即是點？即是買 600 萬元政府年金，以確保每月有 3 萬多元穩定收入，直至離世。我們建議，若非必須，可用股票的「不收息只收股」的策略，即將分派的現金，每年儲起再買年金，加大額度，令每月分派，愈來愈高。


然後，買 200 萬元「政府不會讓她倒閉」的上市公司股票，即港交所（00388）及中電（00002）等，另100 萬元盡買銀債及綠債。

最後，保留 100 萬元急用及享受。這種方式，又安穩又快樂，我乃正在實行的例子。

【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍

 

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