主持質疑3換1輕視巴人命 以官員無奈反駁（有片）

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)斯的暫時停火協議周五(24日)生效,哈馬斯同日釋放首批13名人質,全為婦女及兒童。哈馬斯每釋放1名人質,以色列便會釋放3名巴人囚犯。

英國天空電視台就人質交換協議,對以色列政府發言人利維(Eylon Levy)進行訪問,主持伯利(Kay Burley)表示,她當日早上曾與人質談判代表對話,比較了哈馬斯承諾釋放50名人質,與關押在以色列即將獲釋的150名巴勒斯坦囚犯。

她質問利維,以色列是否不認為巴人的生命應與以色列人的生命同受重視?

