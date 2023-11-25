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主持質疑3換1輕視巴人命 以官員無奈反駁（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/11/25

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以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）斯的暫時停火協議周五（24日）生效，哈馬斯同日釋放首批13名人質，全為婦女及兒童。哈馬斯每釋放1名人質，以色列便會釋放3名巴人囚犯。

英國天空電視台就人質交換協議，對以色列政府發言人利維（Eylon Levy）進行訪問，主持伯利（Kay Burley）表示，她當日早上曾與人質談判代表對話，比較了哈馬斯承諾釋放50名人質，與關押在以色列即將獲釋的150名巴勒斯坦囚犯。

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她質問利維，以色列是否不認為巴人的生命應與以色列人的生命同受重視？

利維聽到對方的問題後，明顯睜大眼睛表現愕然，並表示：

這是個令人震驚的指控。

他指如果以方能促成用一名人質交換一名囚犯，顯然會這樣做。惟以色列是在可怕情況下操作換囚，才會釋放因暴力襲擊而被定罪的巴勒斯坦囚犯，來交換被哈馬斯扣押的無辜平民。

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利維明言，當巴勒斯坦支持者能夠看到更多囚犯獲釋，顥然不關心比例問題。

他更不滿地補充，以方願釋放被判犯下恐怖主義的囚犯數量，甚至多於獲釋的無辜以色列人質，反被指控以色列不關心巴人生命，這無疑是令人厭惡的指控。

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責任編輯：鄭錦玲

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