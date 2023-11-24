【日本經濟】日本10月核心CPI按年升2.9%、低預期　連續19月高於央行通脹目標

日本10月核心消費者物價指數按年增2.9%，連續19個月高於央行2%通脹目標，且略高於9月的2.8%增幅，惟低於市場預期3%的增幅。剔除新鮮食品的10月核心CPI年增率為2.9%，略比9月年增率2.8%高。

剔除新鮮食品和燃料成本後的較窄通脹指標，即所謂「核心—核心指數」，在截至10月份的一年中上升4%，比9月份的4.2%有放緩，但連續第７個月保持在4%以上。

對於通脹率連續19個月高於央行通脹目標，日本央行堅稱，成本壓力主要是受全球大宗商品價格上漲和日圓走弱的推動，而不是國內需求增強和工資增長帶動價格持續上漲的跡象。

SMBC日興證券公司首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）表示，預計央行最早會在4月份看到勞資雙方工資談判的結果，以及企業不斷轉嫁成本的行為後，結束負利率並取消孳息率控制。

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編輯：胡學能