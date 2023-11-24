【培養人才】屈臣氏夥恒大　提供獎學金及實習機會

▲ 恒生大學校長何順文教授與屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲簽署合作備忘錄。

香港恒生大學與屈臣氏集團簽署合作備忘錄，為恒大學生提供多元化的學習支援，包括獎學金、實習、早期職涯計劃、應用研究項目等，並首次為本地大學生推行「一日店長」體驗計劃。

是次亦為屈臣氏集團首次與本港大學簽署全面的合作備忘錄，雙方希望能發掘年輕一代的潛能，讓學生透過實戰，將課堂所學的理論及知識應用於實際工作環境，為零售業培育更多管理人才。 屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，

去年，集團更承諾在 2030 年前，為全球年輕人提供 20萬個就業機會，以及500萬小時培訓，讓年輕人有機會發展事業，迎接未來挑戰。透過是次合作，集團希望為恒生大學各級別的學生帶來更多學習及實踐機會，讓他們更深入認識零售業，發展才能，裝備他們成為未來的零售業領袖。

屈臣氏集團特設獎學金計劃，讓恒生大學學生修讀與集團重點發展範疇相關的學科。集團亦會為師生安排參觀，了解企業運作，並與零售業管理層交流，促進學術界與業界的聯繫。



雙方亦十分重視合作應用研究項目，恒生大學師生會運用理論知識及科學方法，就屈臣氏集團的重大商業議題提出解決方案和建議，實踐知識轉移的目標。



編輯：梁巧恩



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