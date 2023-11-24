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出口中國再受阻 傳Nvidia延遲推出面向中國新AI晶片

環球政經 17:15 2023/11/24

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《路透》引述消息人士報道，Nvidia（NVDA），已告知中國客戶，為符合美國的出口規定而設計的新人工智能（AI）晶片H20，將推遲到明年第一季度推出。

該晶片的設計符合美國的出口規定，是Nvidia開發的三款面向中國市場的晶片中功能最強大的一款。延遲可能會使該公司在中國與華為等本土對手競爭，以保持市場份額的形勢變得複雜。

知情人士透露，H20發布會原定於11月16日舉行，但現已推遲到2月或3月。

推遲的原因據說是服務器製造商在集成該晶片時遇到問題。

Nvidia還計劃發布另外兩款晶片L20和L2，以符合美國的出口規定，但目前尚不清楚這兩款晶片是否會面臨延期。

美國的出口限制給華為等競爭對手創造了機會，使其獲得了原本會給Nvidia的訂單，因為Nvidia的GPU在AI市場佔據主導地位。

Nvidia的H20、L20和L2晶片包含該公司用於AI工作的最新功能，但為了符合美國的出口規定，降低了一些計算能力措施。

此前，由於美國收緊限制，Nvidia曾被禁止向中國出口產品，包括其先進的A800和H800AI晶片。H20、L20和L2晶片的推出旨在為中國客戶提供一個替代選擇。

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撰文 : 林斯凱

晶片 人工智能 NVIDIA 經濟

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