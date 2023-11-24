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CCL 按周大跌1.46%　對比今年高位跌近一成　創逾6年半新低

股樓投資 18:28 2023/11/24

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報151.70點，按周跌1.46%，跌幅為14周以來最大。CCL創347周(逾6年半)新低，重返2017年3月底時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映10月25日減辣後首周及11月2日美國暫停加息當周的市況。由於政府沒有完全撤辣，而且利率持續高企，買家入市仍然謹慎，二手成交以低價筍盤為主，整體樓價繼續向下調整。2023年CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較2022年12月156.37點低位跌2.99%。

11月20日天水圍天榮站YOHO WEST第1期首批280伙低價推售，對香港二手樓價的影響將於12月中旬公佈的CCL才開始反映。新盤低開，相信短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.70點或2.44%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報152.04點，按周跌1.43%。CCL(中小型單位)報150.71點，按周跌1.50%。CCL Mass及CCL(中小型單位)單周跌幅同為14周以來最大，指數齊創逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。CCL(大型單位)報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數創近6年半新低，重返2017年5月底時水平。

四區方面，港島CCL_Mass報151.82點，按周跌2.53%，跌幅為23周以來最大，指數創近7年新低，重返2017年1月初時水平。九龍CCL_Mass報146.82點，按周跌0.79%，指數在2017年3月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報168.48點，按周跌0.68%。新界西CCL_Mass報139.04點，按周跌1.76%，指數創逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。

2023年計，八大樓價指數齊倒跌。CCL跌3.23%，CCL Mass跌2.73%，CCL(中小型單位)跌2.60%，CCL(大型單位)跌6.01%，港島跌2.62%，九龍跌2.63%，新界東跌0.90%，新界西跌4.39%。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 樓價 CCL 中原地產

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