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【新股IPO】K Cash下周一起招股、入場費約3960元　成首家使用FINI新股　管理層預告推「先買後付」服務（第二版）

新股IPO 20:00 2023/11/24

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【新股IPO】K Cash招股、入場費約3960元　成首家使用FINI新股

K Cash 集團 （新上市編號：02483） 下周一至周四（11月27日至30日）招股，計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售。K Cash招股價介乎1.64元至1.96元，最多集2.81億元。每手（2000股）入場費3,959.54元，預計12月5日上市。K Cash聯席保薦人為星展銀行及中國平安資本（香港）。

值得留意的是，K Cash集團是首家計劃使用FINI上市的公司。

截至5月底止五個月，集團利息收入9950萬元，按年倒退5%。集團執行董事兼行政總裁李根泰在記者會上表示，疫下收緊信貸，但隨社會逐漸復常，及失業率持續在低水平，料貸款組合將恢復至疫前水平。

集團財務總監林靜敏補充，集團首5個月壞賬率1.8%，年化壞賬率為4.2%，與過往3年介乎4至5%相若，料未來亦會保持相近水平。

預告推「先買後付」服務

此外，近年不少初創金融科技先後進軍「先買後付」（BNPL）市場，李根泰說，考慮到該市場有增長空間，正與一家信用卡供應商簽署合作協議，預告會向零售用戶提供相關服務，並計劃與指定商家合作，提供免息、先買後付方案。

所謂的「先買後付」，是一種新興的小額免息分期付款模式，其申請門檻一般較低，較傳統的信用卡和貸款產品更容易申請。

7成集資淨額用於提供貸款

K Cash預計，上市所得款項淨額1.82億元中，約73.2%將用於透過向現有/新客戶提供更多貸款，擴展貸款組合；約16.8%將用於發展及推展科技部，並於營運流程中持續投資建設；及10%用於一般營運資金及企業用途。

（第二版加入記者會内容）

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記者：伍鍵文

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