▲ 【新股IPO】K Cash下周一起招股、入場費約3960元 成首家使用FINI新股

K Cash 集團 （新上市編號：02483） 下周一至周四（11月27日至30日）招股，計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售。K Cash招股價介乎1.64元至1.96元，最多集2.45億元。每手（2000股）入場費3,959.54元，預計12月5日上市。K Cash聯席保薦人為星展銀行及中國平安資本（香港）。

值得留意的是，K Cash集團是首家計劃使用FINI上市的公司。

K Cash預計，上市所得款項淨額1.82億元中，約73.2%將用於透過向現有/新客戶提供更多貸款，擴展貸款組合；約16.8%將用於發展及推展科技部，並於營運流程中持續投資建設；及10%用於一般營運資金及企業用途。

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記者：伍鍵文