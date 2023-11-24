醫科生3033萬購KOKO HILLS四房　採「先住後付」方式入市

雖然樓市交投氣氛仍然疲弱，但市區一手餘貨不乏承接。有醫科學生日前以3,033萬元購入藍田KOKO HILLS的四房單位。

鄰近藍田港鐵站，由會德豐地產發展的KOKO HILLS，剛錄得新成交，成交單位為2座21樓A室，實用面積1,300平方呎，四房兩套梗廚連工作間間隔，以3,033萬元易手，實用呎價約23,331元。

據了解，買家為醫科學生，來自同區麗港城，屬區內分支家庭客，因喜歡項目設大型會所，而且認為單位間隔實用，設計別致，故透過先住後付「置優越1088付款計劃」購入自用。

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