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醫科生3033萬購KOKO HILLS四房　採「先住後付」方式入市

股樓投資 18:19 2023/11/24

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雖然樓市交投氣氛仍然疲弱，但市區一手餘貨不乏承接。有醫科學生日前以3,033萬元購入藍田KOKO HILLS的四房單位。 

鄰近藍田港鐵站，由會德豐地產發展的KOKO HILLS，剛錄得新成交，成交單位為2座21樓A室，實用面積1,300平方呎，四房兩套梗廚連工作間間隔，以3,033萬元易手，實用呎價約23,331元。 

據了解，買家為醫科學生，來自同區麗港城，屬區內分支家庭客，因喜歡項目設大型會所，而且認為單位間隔實用，設計別致，故透過先住後付「置優越1088付款計劃」購入自用。 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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