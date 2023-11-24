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【新股IPO】K Cash集團2483下周一起招股 入場費3959.5元

股樓投資 19:33 2023/11/24

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本地持牌放債人K Cash集團(新上市編號：02483)將於下周一（27日）至周四（30日）招股，計劃於全球發售共1.25億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎1.64至1.96元，最多集資2.45億元；以每手2,000股計，一手入場費約3,959.54元；12月5日掛牌；聯席保薦人為星展及中國平安資本。

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

K Cash集團是首隻使用FINI平台、令定價至掛牌時間縮短至「T+2」的新股。是次集資所得，其中73.2%將透過向現有或新客戶提供更多貸款，從而擴展貸款組合；約16.8%用於發展及擴展科技部，於營運流程中持續投資建立核心科技實力；餘下約10%為營運資金及一般企業用途。

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁

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記者：張以正

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