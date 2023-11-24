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【新股IPO】黃金開採商集海資源遞交來港上市申請

股樓投資 19:33 2023/11/24

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從事黃金勘探、開採及加工的集海資源已向港交所遞交主板上市申請，並由創升融資為獨家保薦人。是次已為該公司第四度提交上市申請。集海資源成立於2005年，總部位於中國山東省煙台市，主要銷售通過加工金精礦製成的金錠。

 

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資料顯示，集海資源去年收入4.18億元人民幣，按年升69%。今年上半年收入1.97億元人民幣，按年跌9.5%，純利3,726.1萬元，按年跌27.6%。根據弗若斯特沙利文報告，截至2022年，公司在山東省黃金開採公司中排名第三，按礦山產量計算，市場份額為2.6%。

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記者：張以正

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